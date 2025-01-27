İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

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İran'da korku dolu anlar...

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde, 27 Ocak 2025 tarihinde yerel saatle 04:32'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından, soğuk kış şartlarına rağmen bölge halkı panik içinde evlerini terk ederek sokaklara çıktı.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Olayın hemen sonrasında, Kızılay'a bağlı iki değerlendirme ekibi, deprem merkezine yakın köylerde olası hasarları tespit etmek üzere bölgeye gönderildi ve eyaletteki tüm Kızılay istasyonları alarma geçirildi.

DEPREM RİSKİ YÜKSEK BİR ALAN

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kasrı Şirin, daha önce de benzer büyüklükte depremlerle sarsılan bir bölge olup, deprem riski yüksek bir alan olarak biliniyor. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.