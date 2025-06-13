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Haber Merkezi

İsrail, Gazze'den sonra rotasını İran'a çevirdi.

İsrail, geceden bu yana İran'ın birçok önemli askeri noktasını vurdu ve 20 komutanını da öldürdü.

İsrail, geçtiğimiz saat diliminde de İran'ın Tebriz kentindeki havalimanının yakınını vurdu.

BÜYÜK BİR PATLAMA

Bölgeden yoğun duman yükseldi.

Öğle saatlerinde İran'ın Hamedan kentinde de büyük bir patlama olduğu bilgisi geçildi.

İRAN BASINI: 78 KİŞİ ÖLDÜ

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, İsrail'in İran'a saldırılarında 78 kişinin öldüğünü, 329 kişinin yaralandığını duyurdu.

"NÜKLEER TESİSTE HASAR OLUŞTU" İDDİASI

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, bu sabahki saldırılarda İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde ağır hasar oluştuğunu ileri sürdü.

HAMANEY: SERT KARŞILIK VERECEĞİZ

İsrail'in saldırılarının ardından açıklama yapan İran Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.