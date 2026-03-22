İran'da bayram dolayısıyla mezarlık ziyaretleri yapıldı

Orta Doğu'da gerilim devam ederken İran'da, bayram burukluğu yaşanıyor.

Tahran halkı, Nevruz ve Ramazan Bayramı dolayısı ile mezarlıklara akın etti.

MEZARLIKLAR ZİYARET EDİLDİ

Ülkenin büyük mezarlıklarından olan ve başkentin güneyinde yer alan Beheşti Zehra Mezarlığı'nın, hem İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecinde hem de mevcut çatışmalarda hayatını kaybedenlerin de defnedildiği 42. bölümünde, ziyaretçi yoğunluğu oluştu.

Mezarlığa ellerinde İran bayrakları ile ziyarete gelen cenaze yakınları, kabirlerin başında hem dua etti hem de ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

İran’ın eski lideri Ali Hamaney ile yeni lider Mücteba Hamaney’in fotoğraflarının yer aldığı mezarlıkta ziyaretçiler, kabirlerin başında gözyaşları eşliğinde mersiye okudu.

Görevlilerin devam eden çatışmalarda, hayatını kaybedenlerin sayısında artış olma ihtimaline karşı hala mezar kazdığı görüldü.