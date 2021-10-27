İran'da benzin satışındaki aksaklık devam ediyor

Siber saldırı nedeniyle istasyon önlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Petrol Bakan Yardımcısı Salari, arızayı gidermeye çalıştıklarını söyledi.

İran, akaryakıt satışlarında son günlerde yaşanan aksaklıklarla konuşuluyor.

Ülke genelinde benzin dağıtım sistemine yönelik siber saldırı nedeniyle birçok yerde satışlar yapılamıyor.

Araçlar, benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

SİBER SALDIRI, BENZİN İSTASYONLARINI VURDU

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, henüz nereden yapıldığı belli olmayan siber saldırı sebebiyle birçok yerde benzin istasyonlarını hizmet veremiyor.

ARIZA GİDERİLMEYE ÇALIŞILIYOR

İran Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 300 ekibin siber saldırı kaynaklı arızayı gidermeye çalıştığını ve bir aksilik olmazsa yarına kadar sorunu çözeceklerini söyledi.

TAHRAN'DA İSTASYONLARIN YÜZDE 30'U DEVREDE

Salari, bugün Tahran'daki benzin istasyonlarının yüzde 30'unun hizmet verebileceğini ifade etti.

Bu arada devlet televizyonu konuyla ilgili hazırladığı haberde, "düşmanın siber saldırılarına karşı" ülkedeki siber altyapının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.