İran'da casusluk yapmakla suçlanan 500 kişi yakalandı

Orta Doğu'da ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalarla birlikte İran'da kritik bir gelişme daha yaşandı.

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, son dönemlerde 'casusluk' suçlamasıyla gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana 500 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını belirten Radan, "Bunlardan 250'si İran International televizyonuna vurulacak hedefler hakkında istihbarat sağlayan, militan gruplarla bağlantıları olan ve kamu düzenini bozmaya çalışan kişiler" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınanları 'casus' şeklinde nitelendiren Radan, söz konusu kişilerin 'düşmana ve İran karşıtı medyaya' bilgi verdiğini iddia etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ

Tahran yönetimi, 2022 yılında 'ülkedeki rejim karşıtı protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptığı ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği' gerekçesiyle İran International televizyonunu 'terör örgütü' ilan etmiş, çalışanlarının da ülkedeki mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.