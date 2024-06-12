İran'da cumhurbaşkanı adayı Kalibaf'tan göçmenleri sınır dışı etme vaadi İran Cumhurbaşkanı adaylarından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkenin doğu sınırlarının düzensiz göçü engellemek için kapatılacağı ve ülkedeki yasa dışı göçmenlerin de sınır dışı edileceği vaadinde bulundu.

AA

İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin adayları belli oldu.

Seçim yaklaşırken adaylar vaatlerini tek tek açıklıyor.

Adaylardan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, devlet televizyonunda adaylar için hazırlanan bir programda yaptığı konuşmada, göreve gelmesi durumunda yapacaklarını anlattı.

"Ulusal para biriminin değeri korunmalı"

Öncelikle ülkedeki ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Kalibaf, "Küresel enflasyonla birlikte ülkenin enflasyonu ne kadar artarsa ulusal para biriminin değeri de düşecektir. Bu durumda insanlar döviz veya altın almaya gidiyor ve bu da piyasada sorunlara neden oluyor. Ulusal para biriminin değeri korunmalı." dedi.

Asgari ücretlilerin maaşlarının en az enflasyon oranı kadar artırılması gerektiğini dile getiren Kalibaf, ortalama bir çalışanın şu anda 13-14 yıl olan ev sahibi olma süresini 7,5 yıla düşürmeyi öngördüklerini ifade etti.

Doğu sınırını kapatacak

Düzensiz göçü engellemek için mevcut hükümet döneminde hazırlanan planları uygulayacağına işaret eden Kalibaf, "7. Kalkınma Planının 86. maddesi, doğu sınırlarının kapatılması için bütçe tahsis edilmesini öngörüyor.

Göçmenler sınır dışı edilecek

Ayrıca planda ülke içinde bulunan tüm izinsiz yabancıların da tamamen ülkeden gönderilmesi öngörülüyor." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)