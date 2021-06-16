İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için İbrahim Reisi lehine çekilme çağrısı

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için İbrahim Reisi lehine çekilme çağrısı

210 İranlı vekil, Reisi'ye destek çağrısında bulundu. Bunun üzerine muhafazakar aday Zakani, seçimlerden çekildiğini duyurdu.

İran'da halk, 18 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek.

İran Meclisi'nden 210 milletvekili, seçimdeki muhafazakar adayları, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi lehine yarıştan çekilmeye davet etti.

"REİSİ LEHİNE ÇEKİLİN"

Söz konusu milletvekilleri, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla muhafazakar adaylar Muhsin Rızai, Said Celili, Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Ali Rıza Zakani'ye seslendi.

Milletvekilleri, söz konusu 4 adayın, kamuoyu yoklamalarında öne çıkan diğer muhafazakar aday Reisi lehine seçimden çekilmelerini istedi.

İbrahim Reisi

ZAKANİ YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Milletvekillerinin açıklamasında, muhafazakarların Reisi'nin adaylığında birleşmesi durumunda seçime katılımın artacağı ve güçlü bir hükümet kurulmasının mümkün olacağı öne sürüldü.

Bunun üzerine Zakani, Reisi lehine çekildiğini duyurdu. Devlet televizyonuna konuşan Zakani, muhafazakar aday Reisi'nin gördüğü yoğun ilgi üzerine onu desteklemeye karar verdiğini söyledi.

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürerken reformist siyasetçi Muhsin Mihralizade de seçim yarışından çekildiğini duyurmuştu.



Ali Rıza Zakani

ADAYLIĞI DEVAM EDEN İSİMLER

Böylece yarışta reformist aday eski İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti'nin yanı sıra, muhafazakar adaylar; Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi kaldı.

İran Meclisi'nde çoğunluğunu muhafazakarların oluşturduğu 290 milletvekili bulunuyor.