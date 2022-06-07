İran'da fırtına sebebiyle iskeleden düşen 2 işçi öldü

Urumiye'deki inşaatta asansörlü iskeleye binen işçiler, fırtına sebebiyle korkunç anlar yaşadı. Sallanan iskeleden aşağı düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

İran'da etkisini gösteren şiddetli fırtına, inşaat işçilerinin sonu oldu.

Urumiye kentindeki inşaatta çalışan 2 işçi, bindikleri asansörlü iskelede fırtınaya yakalandı.

İskele, fırtına etkisiyle uzun süre sağa sola savruldu.

Fırtınanın savurduğu 2 işçi öldü

Korku filmini aratmayan olayda daha fazla tutunamayan işçiler, aşağı düşerek can verdi.

Acil Durum Yönetimi Başkanı'ndan açıklama

Kazanın ardından Batı Azerbaycan Acil Durum Yönetim Merkezi Başkanı Bager Behrami, "Maalesef öğle saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle yüksekte çalışan 2 inşaat işçisi hayatını kaybetti." açıklamasını yaptı.

Biri olay yerinde, biri hastanede öldü

Düşen ilk işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyleyen Behrami, "İşçilerden biri olay yerinde can verdi, diğeri ise sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.