İran'da halk sokaklara akın etti: Zafer olarak kutladılar

Orta Doğu'daki savaşta nihayet ateşkes sağlandı...

Şubat ayı sonundan bu yana devam eden savaşta iki haftalık ateşkes kararı alınmasının ardından İran’da dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

ATEŞKES SAĞLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartıyla İran ile karşılıklı ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı.

Trump, sürecin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in öncülüğünde yürütülen diplomatik temaslar sonucunda olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

SOKAKLARA AKIN ETTİLER

İran yönetimi de anlaşmayı 'zafer' olarak nitelendirirken, açıklamaların hemen ardından ülke genelinde hareketlilik başladı.

TAHRAN’DA GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Başkent Tahran’da çok sayıda kişi, sokaklara çıkarak yürüyüş düzenledi.

Gösterilerde ABD ve İsrail bayrakları yakıldı, kalabalık gruplar sık sık ABD karşıtı sloganlar attı.

Eylemlerde ateşkesin, İran'ın zaferi olduğunu düşünen de vardı, anlaşmanın kabul edilmemesi gerektiğini düşünen de.

TEKBİR SESLERİ

Kalabalık, kutlamalarda meydanı sık sık tekbir sesleriyle inletti.

Kutlamalarda saldırılarda hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney’in fotoğrafları taşınırken, aynı zamanda onun yerine geçen ooğlu Mücteba Hamaney’in görselleri de kalabalıkların elinde yer aldı.

HALK SAVAŞ BOYUNCA DESTEK VERDİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ilk gününde bu yana İranlılar eylemlerini sürdürüyor.

Ateşkes açıklaması öncesi, enerji santralleri önünde insan zinciri eylemleri başlamıştı.

Saldırılar sürerken de çok sayıda hükümete destek gösterisi düzenlenmişti.