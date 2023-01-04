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    İran’da hava kirliliği: 578 kişi hastaneye başvurdu

    İran'ın Huzistan eyaletinde hava kirliliğine bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir günde 578 kişi hastaneye başvurdu. Ülkedeki bazı eyaletlerde okullar tatil edilirken, eğitim çevrim içi yapılıyor.
    • 04.01.2023 - 17:35
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 17:37
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    İran’da hava kirliliği: 578 kişi hastaneye başvurdu

    İran’da, iç karışıklığın yanı sıra hava kirliliği de yaşanıyor…

    Başta başkent Tahran olmak üzere bazı eyaletlerde sık sık okullar tatil ediliyor.

    Riskli grupta bulunan vatandaşlar izinli sayılıyor

    Son dönemde de Tahran'ın yanı sıra Elborz, İsfahan, Doğu Azerbaycan, Kazvin, Kum ve Huzistan eyaletlerinin birçok bölgesinde eğitim birkaç gündür çevrim içi yapılıyor, riskli grupta bulunan vatandaşlar da izinli sayılıyor.

    İnşaatlar durduruldu

    Ülkede ayrıca dış mekanlarda spor yapmak yasak ve araç trafiğine çeşitli kısıtlamalar getirildi.

    İnşaatlar da geçici olarak durduruluyor.

    İran’da hava kirliliği: 578 kişi hastaneye başvurdu #1

    Huzistan'da 578 kişi hastanelere müracaat etti

    İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Habib Hayber, konuya ilişkin bilgi verdi.

    Hayber, "Huzistan'da hava kirliliğine bağlı olarak, 24 saatte, kalp ve solunum rahatsızlıkları şikayetiyle 578 kişi hastanelere müracaat etti." dedi.

    Hava kalite endeksi

    Söz konusu hastalardan 512'sinin ayakta, 66'sının ise yatarak tedavi gördüğünü aktaran Hayber, solunum yolları rahatsızlığı bulunanların, havanın kirli olduğu günlerde zorunlu olmadıkça evden çıkmaması gerektiğini vurguladı.

    İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da dünyada hava kirliliği sıralamasında ilk 3 kent arasında yer alan Tahran'da, bugün hava kalite endeksinin ortalama 179 olarak ölçüldüğünü, şehrin bazı bölgelerinde bunun 200’ü de geçtiğini aktardı.

    Bazı şehirlere ilişkin bilgilerin de verildiği haberde; hava kalite endeksinin Hemedan’da 152, Yezd’de 152, Dezful’da 152, Arak’ta 159, Kerec’de 159, Kazvin’de 163, Tebriz’de 164, İsfahan’da 167, Mahşehr’de 170 olduğu paylaşıldı.

    Huzistan'ın merkez kenti Ahvaz'da ise hava kirliliğinin 178 olarak ölçüldüğü kaydedildi.

    İran’da hava kirliliği: 578 kişi hastaneye başvurdu #2

    Hava kalitesi değerleri

    Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

    "0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "çok sağlıksız" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi)"

    2021'de 41 bin 700'den fazla kişi kirlilikten öldü

    İran Meclis Çevre Grubu Başkanı Sümeyye Rafii, 14 Aralık’ta yaptığı açıklamada, 2021'de ülkede 41 bin 700'den fazla kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.

    Rafii, “Ne yazık ki bu yıl Tahranlılar 2 gün, İsfahan, Kerec, Ahvaz ve Arak halkı ise sadece birer günü temiz hava ile geçirdi.” ifadelerini kullanmıştı.


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