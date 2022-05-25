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    İran'da hava kirliliği: Okullar ve kurumlar tatil edildi

    İran'da yaşanan hava kirliliği nedeniyle birçok kentte okulların ve kurumların tatil olduğu açıklandı.
    • 25.05.2022 - 00:34
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    İran'da hava kirliliği: Okullar ve kurumlar tatil edildi

    İran'da devlet televizyonunun verdiği bilgilere göre, ülke genelinde yaşanan hava kirliliği sebebiyle birçok kent, kuvvetli rüzgarların taşıdığı toz katmanlarından kaynaklı hava kirliliğiyle mücadele veriyor.

    "Devlet kurumları, okullar ve üniversiteler yarın tatil edildi."

    Hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin açılama yapan Tahran Valisi Muhsin Mansuri, "Tahran Eyaleti Hava Kirliliği Acil Durum Komitesinin kararına göre, devlet kurumları, okullar ve üniversiteler yarın tatil edildi." dedi.

    Mansuri, Tahran'daki bankaların ise tatil edilmediğini asgari personelle hizmet vereceğini söyledi.

    Tahran Şehir Konseyi Sağlık, Çevre ve Kentsel Hizmetler Komisyonu Başkanı Mehdi Pirhadi de Tahran'ın bazı bölgelerinde hava kirliliğinin 493 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrettiğini bildirdi.

    Birçok kentten tatil haberleri geldi

    Öte yandan Elburz'da devlet kurumları, okullar ve üniversiteler tatil edilirken Kazvin, Huzistan ve Kum kentlerinde de tüm eğitim kademelerine bağlı kurumların yarın kapalı olacağı duyuruldu.

    Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

    İran da hava kirliliği: Okullar ve kurumlar tatil edildi #1

    Hava kirliliği sıralamasında Tahran 3. sırada

    0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "çok sağlıksız" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

    AA'nın haberine göre, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle eğitim kurumları sık sık tatil ediliyor.

    İran da hava kirliliği: Okullar ve kurumlar tatil edildi #2


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