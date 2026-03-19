İran'da Hürmüz Boğazı'ındaki geçiş ücretleri için yasa tasarısı planı

ABD ile İsrail'in saldırılarına misillemede bulunan İran, küresel ekonominin kalbi Hürmüz Boğazı'nın geçişlerini de kapattı.

Yarı resmi ISNA Haber Ajansının bir milletvekiline dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda Mecliste görüşülmek üzere bir yasa tasarısı hazırlanıyor.

GEÇİŞLERİN ÜCRETLE VE VERGİ İLE SAĞLANMASI ÖNGÜRÜLÜYOR

Yasa tasarısının, "Hürmüz Boğazı'nın, gemi trafiği, enerji transiti ve gıda güvenliğinin sağlanması için güvenli bir güzergah olarak kullanılması durumunda, ülkelerin İran'a geçiş ücreti ve vergi ödemekle yükümlü olmasını öngördüğü" belirtildi.

"YENİ BİR SİSTEM TAMAMLAYACAĞIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Muhammed Muhbir de "Hürmüz Boğazı için yeni bir sistem tanımlayacağız." ifadelerini kullandı.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMIŞTI

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.