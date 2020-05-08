İran'da korona bilançosu: 6 bin 541 ölüm

Ülkede bir gün içinde 55 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 104 bin 691 oldu.

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak, 6 bin 541'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 55 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1556 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

104 BİN 691 VAKA, 6 BİN 541 ÖLÜM

Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 6 bin 541'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 104 bin 691 olduğunu bildirdi.

83 BİN 837 HASTA İYİLEŞTİ

Virüse yakalananlardan 2 bin 711'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 83 bin 837 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 558 bin 899 kişiye koronavirüs testi yapıldığını kaydetti.