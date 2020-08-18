Dolar
7.3756
-0.1097%
Euro
8.8006
0.5036%
Altın
2005.79
1.0285%
Borsa
1092.46
0.5763%
G. Altın
475.21
0.93%
Bitcoin
88536.75
-3.5294%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C
    İran'da korona salgınında sanal yas

    İran'da korona salgınında sanal yas

    İranlılar, Muharrem yasını pandemi nedeniyle sanal alemde VR gözlüklerle yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 21:49
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 21:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İran'da korona salgınında sanal yas

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, hayatımızı neredeyse tamamen değiştirdi.

    Dünya genelinde 22 milyonu aşan vaka sayısı, 780 binden fazla ölümle ve geniş kısıtlamalarla travmatik etkiler yaratan salgın, toplumları alışkanlıklarından uzaklaştırdı.

    Bulaşı engellemek için toplu etkinliklerin neredeyse tamamen hayatımızdan çıktığı bu günlerde, sosyal ve dini ritüeller için yeni yollar deneniyor.

    İran'da korona salgınında sanal yas VİDEO

    VR GÖZLÜKLÜ YAS TÖRENİ

    İnsanların çoğunlukla sanal ortamlarda zaman geçirdiği pandemi döneminde, İranlılar da Muharrem ayında düzenledikleri yas törenlerini sanal aleme taşıdı.

    VR gözlükler takıp törenlere katılan İranlılar ilginç görüntüler oluşturdu.

    İran da korona salgınında sanal yas #1

    Görüş Bildir