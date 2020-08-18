İranlılar, Muharrem yasını pandemi nedeniyle sanal alemde VR gözlüklerle yaşıyor.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, hayatımızı neredeyse tamamen değiştirdi.

Dünya genelinde 22 milyonu aşan vaka sayısı, 780 binden fazla ölümle ve geniş kısıtlamalarla travmatik etkiler yaratan salgın, toplumları alışkanlıklarından uzaklaştırdı.

Bulaşı engellemek için toplu etkinliklerin neredeyse tamamen hayatımızdan çıktığı bu günlerde, sosyal ve dini ritüeller için yeni yollar deneniyor.

İran'da korona salgınında sanal yas VİDEO

VR GÖZLÜKLÜ YAS TÖRENİ

İnsanların çoğunlukla sanal ortamlarda zaman geçirdiği pandemi döneminde, İranlılar da Muharrem ayında düzenledikleri yas törenlerini sanal aleme taşıdı.

VR gözlükler takıp törenlere katılan İranlılar ilginç görüntüler oluşturdu.