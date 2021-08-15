İran’da koronavirüs vakaları nedeniyle 6 günlük kapanma

İran'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 16 Ağustos'tan 21 Ağustos’a kadar 6 gün boyunca zorunlu iş yerleri dışında tüm dükkan ve devlet daireleri kapanıyor.

İran’da koronavirüs salgınında artan vaka ve ölüm sayıları nedeniyle önlemler artırıldı.

İran Korona Virüs ile Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, ülke genelinde 6 günlük kapanma kararı alındığını duyurdu.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI SÜRÜYOR

Şehirler arası seyahat yasağının devam edeceğini belirten Reisi, yasaklar nedeniyle kesilen cezaların ödenmemesi halinde cezaların arttırılacağını belirtti. Reisi, “Tüm eyaletlerarası seyahat yasağı geçerliliğini koruyor. Yasağa uymayarak ceza alanların 1 ay içerisinde ödeme yapmamaları halinde cezaları 2 kat arttırılacak” diye konuştu.

ZORUNLU OLMAYAN İŞ YERLERİ KAPANACAK

Ülke genelinde salgın nedeniyle 6 günlük kapanmaya gidileceğini belirten Reisi, “16 Ağustos Salı gününden 21 Ağustos tarihine kadar öncelikli iş yerleri dışında tüm dükkan ve devlet dairelerinin kapalı olması kararlaştırıldı. Su ve elektrik daireleri ile acil servisler yasak kapsamı dışında” ifadelerini kullandı.

İRAN'DA VAKALARDA SON DURUM

İran’da son 24 saatte 467 kişi koronavirüse yenik düşerken, toplam ölü sayısı 97 bin 208’e yükseldi. Son 24 saatte 29 bin 700 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı da 4 milyon 389 bin 85’e ulaştı.