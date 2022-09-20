İran'da Mahsa Amini için başlayan gösterilerde 5 kişi öldü

Başörtüsü kurallarına uymadığı için ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini için başlayan protestolar Tahran'a sıçradı.

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polislerinin gözaltına aldığı Mahsa Amini'nin ölümü ülkeyi karıştırdı.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansının aktardığına göre, ülkenin batısında bulunan İran'ın Kürdistan eyaletinin Saqqız ve Senendeç şehirlerinde başlayan gösteriler ikinci gününde devam ediyor.

Göstericiler polisle çatışıyor

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, emniyet güçlerinin göstericilere müdahale ettiği ve polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı görülürken, göstericilerin ise çöp kutularını ateşe verdiği, bazı araçların camlarını kırdığı ve taş atarak polise karşılık verdiği aktarıldı.





5 kişi hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre zorunlu başörtüsü ve ahlak polisliği uygulamalarına karşı tepki gösteren göstericiler, rejim karşıtı sloganlar attı.

Ülkenin batısında devam eden gösterilerde emniyet güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmada da 5 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Gösteriler Tahran'a da sıçradı

Başkent Tahran'da da üniversite öğrencileri zorunlu başörtüsü ve ahlak polisliği uygulamasını protesto etti. Mahsa Amini'nin ölümünü protesto eden üniversite öğrencileri gösterilerde yetkililer aleyhinde sloganlar attı.

Gösterilerin üniversite dışında devam etmesi ve atılan rejim karşıtı sloganlar sonrası güvenlik güçleri gösterilere müdahale etti.





Resmi makamlardan 'kalp krizi' açıklaması

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere neden oldu.

Tahran Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, Amini'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ve kendisine yönelik herhangi bir fiziki temasın olmadığı belirtildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kamera kaydı görüntülerinde ise Amini'nin karakol merkezinde aniden fenalaştığı ve yere düştüğü görüldü.





Genç kadının ölümü sonrası soruşturma açıldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla, polis denetiminde hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünün incelenmesi için soruşturma başlatıldı. Olayın açıklığa kavuşturulması için Tahran Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir araştırma ve inceleme komitesi oluşturulurken, Tahran Adli Tıp Müdürlüğü, genç kadının ölüm nedeninin 3 hafta içerisinde kamuoyuna açıklanacağını duyurmuştu.



