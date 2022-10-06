Tahran'da polis ve sivil kıyafetli grup, öğrencilere sert müdahalede bulundu.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor.

Protestolar sırasında kurdukları bariyerleri ateşe veren göstericiler, Tahran aleyhinde sloganlar attı.

Güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen göstericilere sert müdahalelerde bulunuldu.

Öğrencilere müdahale kamerada

AA'nın haberine göre, o görüntülerden biri, Tahran'da kayıtlara geçti. Polis ve sivil kıyafetli kişilerin, bazı öğrencileri darbettiği görüldü.

Çığlıkların duyulduğu olayda araya girmeye çalışanlar başarılı olamadı. Öte yandan İran'daki eylemler, üniversitelere ve liselere de sıçramış durumda.

İran'da öğrencilere sert müdahale VİDEO



Emini'nin ölümü protestoları tetikledi

Mahsa Emini, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Emini'nin yaşamını yitirmesi, ülkede yönetim yanlılarını ve muhalifleri karşı karşıya getirdi.