Petrol
93.57
0.21%
Euro
18.3011
-0.34%
Dolar
18.5776
-0.27%
Altın
1.023
-0.18%
Borsa
3562
2.22%
Bitcoin
373.968
0.63%
BTXN Coin
10.84
2.45%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    İran'da öğrencilere sert müdahale

    Tahran'da polis ve sivil kıyafetli grup, öğrencilere sert müdahalede bulundu.
    • 06.10.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 16:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran'da öğrencilere sert müdahale

    İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor.

    Protestolar sırasında kurdukları bariyerleri ateşe veren göstericiler, Tahran aleyhinde sloganlar attı.

    Güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen göstericilere sert müdahalelerde bulunuldu.

    Öğrencilere müdahale kamerada

    AA'nın haberine göre, o görüntülerden biri, Tahran'da kayıtlara geçti. Polis ve sivil kıyafetli kişilerin, bazı öğrencileri darbettiği görüldü.

    Çığlıkların duyulduğu olayda araya girmeye çalışanlar başarılı olamadı. Öte yandan İran'daki eylemler, üniversitelere ve liselere de sıçramış durumda.

    İran'da öğrencilere sert müdahale VİDEO

    Emini'nin ölümü protestoları tetikledi

    Mahsa Emini, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti.

    Emini'nin yaşamını yitirmesi, ülkede yönetim yanlılarını ve muhalifleri karşı karşıya getirdi.

    İran da öğrencilere sert müdahale #1


    'TANAP'ın kapasitesi iki katına çıktı'
    Gündem

    'TANAP'ın kapasitesi iki katına çıktı'

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!

    Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplanacak
    Dünya

    Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplanacak

    Görüş Bildir