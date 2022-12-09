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İran'da sünni din adamı öldürüldü
Sistan-Belucistan eyaletinde, sünni din adamı Abdulvahid Rigi'nin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılarak öldürüldüğü bildirildi.
- 09.12.2022 - 18:39
İran resmi ajansı IRNA, Sistan-Belucistan Eyaleti Güvenlik Konseyi'nin açıklamasına dayandırarak bir haber yayınladı.
Habere göre; Haş kentinde İmam Hüseyin Camii'nin sünni din adamı Abdulvahid Rigi, dün öğleden sonra, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılarak öldürüldü.
"Olayla ilgili bilgi daha sonra açıklanacak"
İHA'nın haberine göre; Sistan-Belucistan Eyaleti Güvenlik Konseyi, olayla ilgili bilginin daha sonra açıklanacağını duyurdu.