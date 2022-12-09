İran'da sünni din adamı öldürüldü

Sistan-Belucistan eyaletinde, sünni din adamı Abdulvahid Rigi'nin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılarak öldürüldüğü bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA, Sistan-Belucistan Eyaleti Güvenlik Konseyi'nin açıklamasına dayandırarak bir haber yayınladı.

Habere göre; Haş kentinde İmam Hüseyin Camii'nin sünni din adamı Abdulvahid Rigi, dün öğleden sonra, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılarak öldürüldü.

"Olayla ilgili bilgi daha sonra açıklanacak"



İHA'nın haberine göre; Sistan-Belucistan Eyaleti Güvenlik Konseyi, olayla ilgili bilginin daha sonra açıklanacağını duyurdu.



