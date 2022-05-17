İran’da, Tahran'daki resmi kurumlar hava kirliliği nedeniyle tatil edildi

Hava kirliliği nedeniyle okullar, üniversiteler ve devlet kurumları tatil edilirken, halkın 2 gün boyunca evlerinden çıkmamaları gerektiği açıklandı.

İran'ın başkenti Tahran, hava kirliliği sorunuyla mücadele etmeye devam ediyor…

Hava kirliliğinde dünyada ilk 3 şehir arasında yer alan Tahran'da, her mevsim etkili olan durum hayatı olumsuz etkiliyor.

Bu durumla ilgili Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Abid Meleki, kentteki hava kirliliği seviyesi ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm kurumlar tatil edildi

Meleki yaptığı açıklamada, "Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi, son derece sağlıksız koşullar nedeniyle toplandı. Salı günü hava kirliliği yoğunlaşacak. Bu nedenle Tahran'daki tüm kurumların, üniversitelerin ve tüm yaş grupları için okulların kapatılmasına karar verildi." ifadesini kullandı.

"2 gün boyunca evlerinden çıkmamaya çağırıyoruz"

Tahran Valisi Kriz Yönetimi Genel Müdürü Yezdi Mehr de yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Kurumuna göre, Tahran'da turuncu durum ortaya çıktı. Başta hassas gruplar olmak üzere Tahran halkını bugün ve yarın evlerinden çıkmamaya çağırıyoruz." dedi.

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor

Tahran, havası en kirli ilk 3 şehir arasında

AA'nın haberine göre, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple okullar sık sık tatil ediliyor.