İran'da Tahran'ın tek kadın kamyon şoförü: Fereşte Sultani

AA

İran’da kadınlara yönelik sert toplumsal bakış açısı ve geleneksel roller, birçok meslek alanında onların önünü kesiyor.

Özellikle ağır vasıta şoförlüğü gibi erkek egemen sektörlerde kadınların varlığı neredeyse hiç kabul görmüyor.

Ancak Tahran’da yaşayan 35 yaşındaki Fereşte Sultani, bu baskıyı görmezden gelerek direksiyon başına geçti.

ŞEHRİN TEK KADIN KAMYON ŞOFÖRÜ OLDU

6 yıl önce ağır vasıta ehliyeti alan Sultani, bugün ülkede neredeyse hiç kadın kamyon şoförünün bulunmadığı sektörde, azmi ve kararlılığıyla yol alıyor.

Tahran’ın yoğun caddelerinde, bir kamyonun direksiyonunda oturan 35 yaşındaki Sultani, sadece yük taşımıyor aynı zamanda toplumsal kalıpları da zorluyor.

EĞLENCE AMAÇLI BAŞLAYIP MESLEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Mesleğe adım atma hikayesini anlatan iki çocuk annesi Sultani, başlangıçta kamyon şoförlüğü yapan eşiyle eğlence amaçlı seyahat ettiğini ve altı yıl önce aldığı ağır vasıta ehliyetiyle hem şehir içi hem de şehir dışı kamyon şoförlüğü yapmaya başladığını söyledi.

"ÇALIŞTIĞIM İNSANLAR BANA SAYGI DUYUYOR"

Kamyon şoförlüğü mesleği, özellikle kadınlar için alışılmadık bir alan olsa da kadınların bu işte başarılı olabileceğine olan inancını her fırsatta dile getiren Sultani, "Eşim kamyon şoförlüğü yapıyordu. Bazen eğlence olsun diye onunla birlikte mal teslim etmeye giderdim. Zamanla da bu işe ilgi duymaya başladım ve bunu ciddiye almaya karar verdim." dedi.

Ailesinin ve birlikte çalıştığı kişilerin kendisini cesaretlendirdiğini dile getiren Sultani, "Eşim başlangıçta bu mesleği seçmeme karşıydı ama ısrarım ve coşkumla bana seçme hakkı verdi. İşimde günlük olarak birlikte çalıştığım insanlar da bir kadın olarak bana özel bir saygı duyuyor." ifadelerini kullandı.

"CİNSİYET BİR SINIRLAMA DEĞİL"

İranlı kadın, ağır vasıta şoförlüğünün temelde yüksek bir öz güven gerektirdiğini anlatarak şunları söyledi:

Benim için bir iş olmasının yanı sıra özellikle hemcinslerimin şoför olmam konusunda heyecanlandıklarını gördüğümde bu işi sürdürmek için çok hevesleniyorum.



Bunu yaparak kızlarıma güçlü olmayı, yüksek öz güven ve öz saygı sahibi olmalarını öğretiyorum. Beni izleyerek engellere rağmen hedeflerine nasıl ulaşacaklarını öğreniyorlar ve cinsiyetin bir sınırlama olmadığını anlıyorlar.

"MAL SAHİPLERİ KADINLARA GÜVENMİYOR"

Kadın kamyon şoförleri olarak zorluklarla karşılaştığını da söyleyen Sultani, "Ne yazık ki mal sahipleri kargo teslimi için bir kadına güvenmiyor. Bu nedenle kargo teslimat emirlerini eşim alıyor ve ben de onun huzurunda kargoyu teslim alıyorum. Bu iş birçok zorluk ve sıkıntı getirse de bu işe ilgi duyuyorum." dedi.

"OLUMSUZ YORUMLARI DİKKATE ALMIYORUM"

Sultani, şöyle devam etti: