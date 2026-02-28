İran'daki savaş BAE'ye de sıçradı: Dubai'deki havalimanınlarında yolcular mahsur kaldı

Orta Doğu'daki gerilim İsrail ve İran ile sınırlı kalmadı.

ABD ile İsrail tarafından İran'a başlatılan öncü saldırı bölgede işleri kızıştırdı.

İran ise bu saldırlara karşılık olarak İsrail'e ve ABD'nin bölgede bulunan askeri üslerine saldırı başlattı.

BAE HAVA SAHASINI KAPATTI

Katar, kendi hava sahasında iki İran füzesini başarıyla önlediğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise güvenlik gerekçesiyle hava sahasını geçici olarak kapattı.

DUBAİ'DE PATLAMA SESLERİ

Ülkenin başkenti Abu Dabi’de güçlü bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Abu Dabi'nin yanı sıra BAE'nin turistik şehri Dubai'de, ABD üssünün İran füzeleri tarafından hedef alındığı kaydedildi.

YOLCULAR MAHSUR KALDI

Öte yandan uçuşların iptal edilmesi sonrası Dubai’de havaalanlarında binlerce yolcu mahsur kaldı.

Mahsur kalan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde oluşan yoğunluk ve panik hali gözler önüne serildi.

SALDIRILAR BİRKAÇ GÜN DAHA DEVAM EDEBİLİR

ABD basınına konuşan yetkililer savaşın birkaç saatle sınırlı kalmasını beklemediklerini ifade etti.

Öncü saldırının önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.