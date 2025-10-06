İran'dan 10 trilyon fitküp gaz rezervi keşfi

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Fars eyaletinin güneyindeki Pazen Gaz Sahası'nda büyük bir gaz rezervi keşfedildiğini belirtti.

Rezervin ülkenin güneyinde petrol ve gaz keşifleri için yapılan çalışmalar sonucu tespit edildiğini aktaran Paknejad, "Fars eyaletinin güneyindeki Pazen sahasından başlayarak Buşehr'in kuzeyine doğru uzanan alanda yapılan keşif çalışmaları bu önemli keşfe yol açtı" dedi.

"Bu sahada 10 trilyon fitküp (283 milyar 168 milyon metreküp) gaz var ve yüzde 70'lik bir geri kazanım oranını hesaba katarsak en az 7 trilyon fitküpe ulaşabiliriz" ifadelerini kullanan Paknejad, yeni rezervlerin ilerleyen yıllarda İran'ın enerji krizinin çözülmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

DÜNYA GAZ REZERVİNİN YÜZDE 17'Sİ İRAN'DA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin 2021 raporuna göre Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran ise 34 trilyon metreküple ikinci ülke konumunda.

Dünyadaki kanıtlanmış gaz rezervlerinin yüzde 17'sini elinde bulunduran İran, büyük gaz sahalarını geliştirecek yatırımlara ihtiyaç duyuyor ancak ABD'nin tek taraflı yaptırımları Batılı şirketlerin bu ülkeyle herhangi bir ticari anlaşma yapmasının önüne geçiyor.

ABD'nin 2018'de İran'ın petrol endüstrisi ve ihracatına yeniden yaptırımlar uygulamasının ardından Fransız enerji şirketi Total, İran'dan çekilmişti.

Diğer yandan dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran'da son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle enerji kesintilerine gidilmişti.