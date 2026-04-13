İran'dan ABD'ye tehdit: Yeni yöntemleri devreye sokarız

İran, ABD ile artan gerilimin ardından dikkat çeken bir açıklama daha yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, savaşın sürmesi halinde İran’ın henüz kullanmadığı askeri kapasitesini devreye alacağını söyledi.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka girişimi sonrası bölgede tansiyon yükselirken, Tahran yönetiminden peş peşe sert mesajlar geliyor.

DMO Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Muhibbi yaptığı açıklamada, İran’ın askeri gücünün tamamını henüz sahaya yansıtmadığını vurguladı.

Muhibbi, “Henüz birçok askeri kapasitemizi ortaya koymadık. Savaş devam ederse, düşmanın hiçbir şekilde tasavvur edemeyeceği kapasite ve kabiliyetleri devreye sokacağız” ifadelerini kullandı.

"YENİ YÖNTEMLER DEVREYE GİRECEK"

İranlı yetkili, olası bir çatışmanın farklı boyutlara taşınabileceğine işaret ederek, “Öyle savaş yöntemlerini kullanacağız ki düşman, karşı koyacak yeterli güce sahip olmayacak” dedi.