İran'dan, Afgan sığınmacıların ülkeye girişini engelleme kararı

Olası Afgan göçüne karşı alarm durumuna geçen Tahran yönetimi, Afganistan sınırında konuşlu güvenlik güçlerini, sığınmacılara izin vermemeleri yönünde uyardı.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirerek yönetime hakim olmasının ardından birçok Afgan, ülkelerinden kaçmaya başladı.

İran'ın, ülkeye girmeye çalışan Afgan göçmenlere yönelik tutumu belli oldu. İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Genel Müdürü Hüseyin Kasımi, Afganistan sınırında konuşlu güvenlik güçlerine verilen talimatı açıkladı.

TAHRAN'IN GEREKÇESİ: KORONAVİRÜS

Kasımi, Taliban'ın ülke yönetimini kontrolüne aldığı Afganistan'daki gelişmeler dikkate alınarak ve koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Afganistan sınırının ciddi kısıtlamalara tabi tutulduğunu ifade etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE "AFGANLARA İZİN VERMEYİN" TALİMATI

Kasımi, bu kapsamda Güney Horasan, Sistan-Beluçistan ve Rezevi Horasan eyaletlerinde konuşlu güvenlik güçlerine "İran'a girmek isteyen Afganları engellemeleri" talimatı verildiğini kaydetti.

Afganistan'ın sınır komşusu İran, 800 bini kayıtlı olmak üzere yaklaşık 3 milyon Afgan vatandaşına ev sahipliği yapıyor.

2020'DE VARILAN ANLAŞMA

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

DOHA'DA YÜRÜTÜLEN MÜZAKERELER

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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