İran'dan atılan füzeler Tel Aviv'e düştü

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

İran kendisine saldırı başlatan İsrail'e füzelerle misilleme yapıyor.

İran'dan fırlatlan füzeler ise İsrail'de Demir Kubbe'yi delip geçiyor.

İran’ın gece yarısından bu yana yaptığı 5’inci misilleme, İsrail’in güneyini hedef aldı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesi, İran’ın misillemesi nedeniyle Birüssebi (Beer Sheva) kenti ve Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı.

Öte yandan atılan füzelerden birinin açık alana düştüğü, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

4 BÖLGEYE FÜZE PARÇALARI DÜŞTÜ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv'deki 4 bölgeye füze parçaları ve şarapnellerin isabet ettiğini aktardı.

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İran'ın misillemesi nedeniyle Büyük Tel Aviv olarak isimlendirilen Gush Dan ve çevresinde sirenler çaldı.

Öte yandan Tel Aviv ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Tel Aviv'deki 4 katlı bir binadan dumanların yükseldiği ve bazı araçların da yandığını belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.