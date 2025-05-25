İran'dan doğu sınırına 400 kilometre güvenlik duvarı

AA

İran, Afganistan ve Pakistan sınırına bir duvar örerek kaçak göç ve rejim karşıtı unsurların ülkeye sızmasını önlemek istiyor.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, ülkenin doğu sınırına yıl sonuna kadar 400 kilometre güvenlik duvarı inşasına yönelik bilgi verdi.

Haydari, "Şu ana kadar 103 kilometrelik duvar inşa ettik ve 140 kilometrelik duvarın altyapısını hazırladık. Yıl sonuna kadar sınır kapatma çalışmalarını 400 kilometreye ulaştıracağız." dedi.

DUVAR AKILLI SENSÖRLERLE İZLENECEK

İranlı yetkili, duvarın akıllı sensörler ve ileri teknolojiye sahip izleme sistemleri ile donatılacağını kaydetti.

4 METRE YÜKSEKLİKTE OLACAK

Tahran yönetimi, Afganistan ve Pakistan sınırında inşa etmekte olduğu 4 metre yüksekliğindeki beton duvarla kaçak göç ve rejim karşıtı unsurların ülkeye sızmasını engellemeyi hedefliyor.