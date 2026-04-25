İran’dan füze açıklaması: Gücümüzün büyük bölümü hâlâ kullanılmadı

Tahran yönetiminden yapılan açıklamada, ülkenin askeri kapasitesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ülkesinin füze gücünün büyük kısmının hâlâ kullanılmadığını belirtti.

"SALDIRILAR HEDEFİNE ULAŞAMADI"

Telayi Nik, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıların hedeflerine ulaşamadığını savundu. İran’ın askeri kapasitesinin bu süreçte zayıflamadığını ifade etti.

"ÜRETİM DEVAM EDİYOR"

İran’ın uzun yıllardır savunma sanayisine yatırım yaptığını belirten Telayi Nik, ülke genelinde yerli imkânlarla 1000’den fazla silah sisteminin üretildiğini söyledi. Savaş koşullarına rağmen üretimin devam ettiğini de ekledi.

"FÜZE GÜCÜNÜN ÖNEMLİ KISMI KULLANILMADI

Rıza Telayi Nik, en dikkat çeken açıklamasında, “Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı” ifadesini kullandı. Bu açıklama, İran’ın askeri kapasitesine dair mesaj olarak değerlendirildi.

İranlı sözcü, ülkesinin savunma ve saldırı kabiliyetlerinin zayıflamadığını, aksine daha da güçlendiğini öne sürdü. Açıklamalar, bölgesel gerilimlerin sürdüğü bir dönemde geldi.