İran’dan İsrail’e füze misillemesi: Tel Aviv’de sirenler çaldı

İran’ın yaklaşık 10 saat aradan sonra düzenlediği füzeli misillemenin ardından İsrail’de alarm durumuna geçildi. Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sirenler çalarken İsrail ordusu, İran’dan füzelerin ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin bunları önlemeye çalıştığını duyurdu.

İSRAİL’DEN VATANDAŞLARINA SIĞINAKLARDA KALIN UYARISI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tehdit altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtildi. Açıklamada, halktan yeni bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

FÜZE DÜŞÜŞÜ GERÇEKLEŞMEDİ

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ise şu ana kadar füze düşüşüne ilişkin herhangi bir ihbar almadıklarını ve doğrudan isabet tespit edilmediğini açıkladı.

ATILAN FÜZE DENİZE DÜŞTÜ

İsrail basınında yer alan haberlere göre İran’dan gönderilen füzelerden birinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği, diğerinin ise Tel Aviv’i aşarak denize düştüğü iddia edildi.