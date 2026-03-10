İtalya'nın Capri Adası açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem

İtalya'da gerçekleşen deprem can kaybına neden olmadı. Uzmanlar yaşanan depremi "bölge için nadir görülen bir hadise" olarak tanımlıyor.

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamada, İtalya sınırlarında bulunan Capri Adası'nın batısında yerin 414 kilometre derinliğinde yerel saatle 00.03 (TSİ 02.03) sularında 5.9 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

ÜLKE GENELİNDE HİSSEDİLDİ

Açıklamada, depremin oldukça derin bir noktada gerçekleşmesi sebebiyle bölge üzerindeki etkisinin daha az olduğu, buna rağmen ülke genelinde hissedildiği aktarıldı.

Söz konusu sarsıntının, bu coğrafi bölge için nadir görülen bir hadise olduğu vurgulanırken, İtalya'da genellikle kaydedilen depremlere nazaran çok daha derin bir noktada yaşandığı ifade edildi.

CAN KAYBI VE HASAR YOK

İtalyan basınında da deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar kaydedilmediği belirtildi.