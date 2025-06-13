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İran'dan İsrail'e misilleme: 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirildi

İran'dan İsrail'e misilleme: 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirildi İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırılarının ardından İran ordusundan misilleme geldiği belirtildi. İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre İran, son birkaç saat içerisinde İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yolladı.