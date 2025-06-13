İsrail gece saatlerinde İran'a saldırı başlattı.
Başkent Tahran'da 4 şiddetli patlama sesi duyulduğu bildirildi.
GENELKURMAY BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ
İran Devlet Televizyonu'nun yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin İsrail saldırısında öldüğü doğrulandı.
Ayrıca Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami de saldırıda hayatını kaybetti.
İRAN MİSİLLEME İÇİN HAREKETE GEÇTİ
İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı yönlendirdiğini açıkladı.
İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti.
KAMİKAZE İHA SALDIRILARI
Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İran'dan İsrail’e kamikaze İHA'ların gönderildiğini duyurdu.
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