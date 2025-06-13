İran Dini Lideri Hamaney: Siyonist rejim kendisi için acı ve karanlık bir son hazırladı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sabah saatlerinde İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından halka hitaben mesaj yayınladı.

"BU REJİM, AĞIR BİR CEZAYI BEKLEMELİDİR"

Hamaney mesajında İran halkına seslenerek şöyle dedi:

"Siyonist rejim, sabah erken saatlerde, kirli ve kanlı ellerini aziz vatanımızda yeni bir cinayete bulaştırarak şeytani doğasını sivil yerleşim yerlerini hedef alarak her zamankinden daha açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu rejim, ağır bir cezayı beklemelidir"

"SİYONİST REJİM BU SALDIRISIYLA, KENDİSİ İÇİN ACI VE KARANLIK BİR SON HAZIRLADI"

Hamaney şu açıklamada bulundu:

"Allah’ın izniyle, İran İslam Cumhuriyeti’nin güçlü silahlı kuvvetleri bu saldırının cevabını mutlaka verecek ve onları rahat bırakmayacaktır. Bu saldırıda bazı komutanlarımız ve bilim insanlarımız şehit oldu. Ancak onların yerini alacak olanlar, görevlerini hiç vakit kaybetmeden sürdürecektir. Siyonist rejim bu saldırısıyla, kendisi için acı ve karanlık bir son hazırlamış oldu ve bu kaçınılmaz son, eninde sonunda onu bulacaktır"