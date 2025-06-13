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AA

İsrail medyası, İsrail'in İran'a saldırı başlattığını bildirdi..

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken saldırının Tahran'ın batısında ve kuzeydoğusunda gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı.

İran resmi ajansı IRNA, patlama seslerine ilişkin haberinde şiddetli seslerin özellikle Tahran'ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.

Devlet televizyonu da patlama seslerinin kaynağının henüz belli olmadığını duyurdu.

Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü.

Görüntülerde çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığı görüldü.

İsrail'in Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binayı hedef aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı.

İran resmi kaynaklarına göre, İsrail saldırısına yanıt olarak savaş uçaklarının kalkışı duyuruldu.

NÜKLEER TESİS VURULDU

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu.

Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.

Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail'in Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında bilinmeyen sayıda kadın ve çocuğun öldüğü bildirildi.

İSRAİL VE İRAN'DA OHAL İLAN EDİLDİ

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını ve uzun menzilli füze yeteneklerini vurmak için operasyon başlattı.

İsrail ordu radyosu, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. İran da İsrail saldırıları sonrasında ülke çapında olağanüstü hal ilan etti. İsrail hava sahasını kapattı, tüm uçuşları başka ülkelere yönlendirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri, üst düzey İran Devrim Muhafızları komutanlarının yaşadığı Tahran mahallesine baskın düzenledi. İsrail ordusu İran'daki onlarca askeri tesisi hedef aldığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'a yönelik askeri operasyonun birkaç gün sürmesinin beklendiğini, operasyon sona erdikten sonra 'nükleer tehdit' kalmayacağını söyledi.

İSRAİL ORDUSU: İLK AŞAMA TAMAMLANDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya "her zamankinden daha yakın" olduğu iddia edilen açıklamada, İran'ın silahlarının İsrail ve tüm dünya için tehdit oluşturduğu savunuldu.

İsrail'in vatandaşlarını savunması gerekçesiyle "gerekli olan her yere" saldıracağı tehdidinde bulunuldu.

İsrail medyasına göre ise, İsrail ordusu binlerce yedek askeri çağırıyor.

İsrail Ordusu Radyosu, İsrail saldırılarının 2. dalgasının Batı İran'a odaklandığını duyurdu.

NETANYAHU: TEHDİT ORTADAN KALKANA KADAR OPERASYON SÜRECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan konuşmasında, "İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme" gerekçesiyle İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu.

İsrail'e yönelik İran tehlikesi ortadan kalkana kadar saldırıların süreceği tehdidinde bulunan Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı soykırımcı söylemler geliştirdiğini ve bunu nükleer programıyla desteklediğini iddia etti.

Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü.

İran'ın bu hızla çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini söyleyen Netanyahu, bunun İsrail için tehlike olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, "İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran’a yönelik saldırılarda yer almıyoruz. Açıkça söylüyorum İran bizi hedef almamalı." dedi.

ÜLKE GENELİNDE ALARMLAR DEVREDE

İsrail Savunma Bakanı Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.

Ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Ulaştırma Bakanlığının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki uçuşlardaki değişiklik durumu hakkında bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı.

İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi.

İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi.

NETANYAHU, GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLAYACAK

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saat 03.00 itibarıyla iç cephe komutanlığı yönergelerinde acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun açıklaması ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi.

Öte yandan İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İran'a başlattıkları saldırıların ardından son durumu ele almak için güvenlik kabinesini toplama kararı aldığını duyurdu.