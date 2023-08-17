İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kral Selman'ın daveti üzerine Riyad'ı ziyaret edecek İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in resmi daveti üzerine uygun bir zamanda Riyad'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

AA

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler kesilmişti.

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almış ve karşılıklı büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bu çerçevede atılan adımlar ileri seviyeye taşındı.

Bakanlar bir araya geldi

Beraberindeki üst düzey heyetle bir günlük resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşme sonrasında iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Abdullahiyan, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Filistin meselesi ve İslam dünyasını ilgilendiren meseleleri de istişare ettiklerini belirtti.

"Suudi Arabistan ile birlikte çalışabiliriz"

iki ülke arasındaki ilişkilerin "doğru yolda ve gelişmekte" olduğunu ve Riyad'daki temaslarında ciddi ve önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Abdullahiyan, "İki ülke arasındaki işbirliğini her alanda geliştirmeye kararlıyız. Bölgesel sorunları çözmek için Suudi Arabistan ile birlikte çalışabiliriz. Başta Suudi Arabistan olmak üzere komşu ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirmek için doğru adımlar atıyoruz." diye konuştu.

İran ve Suudi Arabistan'ın çeşitli alanlardaki ilişkilerinin takibi için bir çerçeve belirleme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Abdullahiyan, bu kapsamda işbirliği alanlarında çeşitli uzman komiteleri oluşturulması ve iki ülkenin özel sektörünün ikili ve çok taraflı işbirliğinin önemini vurguladıklarını ifade etti.

"Reisi, uygun bir zamanda Riyad'ı ziyaret edecek"

Filistin ve Kudüs meselesinin İslam aleminin birinci meselesi olduğunu ve bugünkü görüşmede de konuyla ilgili istişarelerde bulunduklarını söyleyen Abdullahiyan şunları kaydetti:

Bugün bu toplantının yapıldığı salona Kudüs isminin verilmesinden dolayı mutluyum. Filistin'e güçlü desteğimizi sürdürüyoruz ve Siyonist rejimin İslam aleminde nifak ve ayrılık yaratma çaba ve komplolarını sürdürdüğünden hiç şüphemiz yok. Bu hareketleri dikkatle izliyoruz.

Abdullahiyan, İran ve Suudi Arabistan'ın Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saygısız eylemler konusunda ortak tutumlara sahip olduğunu belirtti.

Bölgesel güvenliğin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini kaydeden Abdullahiyan, "Güvenlik ve kalkınma fikri birbirinden ayrılamaz ve bölgedeki tüm aktörler bu konuda sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın Expo 2030'a ev sahipliği yapacağını hatırlatan Abdullahiyan, "Expo 2030'un Suudi Arabistan'da düzenlenmesini destekliyoruz. Spor alanında ise iki ülkenin spor takımlarının dostluk maçları oynaması konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından bu ülkeyi ziyaret için resmi bir davet aldığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Reisi, bu daveti kabul etti ve uygun bir zamanda Suudi Arabistan'a ziyaret edecek. İki ülke Dışişleri Bakanları olarak yaptığımız görüşmeler ve istişareler, cumhurbaşkanlarının görüşmesi için gerekli hazırlıkları sağlıyor." şeklinde konuştu.

"Görüşmemiz, çok önemli olan adımların devamı niteliğinde"

Basın toplantısında konuşan Bin Ferhan da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in davetlisi olarak İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ülkeyi ziyaret etmesini arzuladıklarını belirtti.

Suudi Arabistan ve İran'ın misyonlarının yeniden çalışmalarını sürdürdüğüne ve iki ülke büyükelçilerinin görevlerine başladığına dikkati çeken Bin Ferhan, bunu "önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın İran ile güvenlik yönleriyle ilgili anlaşmaları etkinleştirmenin yollarını tartışmaya, istişare ve koordinasyon sağlamaya önem verdiğini vurguladı.

Suudi Bakan Bin Ferhan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüşmesinin, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden başlatma amacıyla atılan ve iki ülke tarihi için çok önemli olan adımların devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

Bin Ferhan, görüşmenin, güveni güçlendirmek ve işbirliğinin kapsamını genişletmek suretiyle iki ülkenin yararına olan anlaşmayı uygulama konusunda iki tarafın samimi ve ciddi istekli olduğunu gösterdiğine işaret etti.

İranlı büyükelçi görevine başlayacak

Ziyaretle eş zamanlı olarak İran'ın Riyad Büyükelçisi olarak atanan Ali Rıza Enayeti de Suudi Arabistan'daki görevine resmen başlayacak.