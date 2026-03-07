İran'ın başkenti Tahran'dan patlama sesleri yükseliyor

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı, İran'ın da misilleme saldırılarla cevap verdiği çatışmalarda 8'inci güne girildi.

Saldırıların başladığı günden bu yana sıcak çatışmalara sahne olan Orta Doğu'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor..

TAHRAN'DA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Bu kapsamda İsrail ordusu İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı başlattığını duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi.

ABD-İSRAİL-İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.