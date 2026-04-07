İran'ın İsrail'e attığı füzeler El Halil'den görüntülendi

Orta Doğu'nun kader saatleri...

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan üzerinden sürdürülen temasların Türkiye saati ile Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece 03.00'e kadar bir sonuca bağlanmasını, aksi takdirde İran'ın yerle bir edileceğine dair açıklamalar yaptı.

İran tarafı ise, İran'a yaptırımların kaldırılmasını ve savaş tazminatı ödenmesi gibi taleplerinin karşılanmasını diretiyor.

Tüm bu süreçte Hürmüz Boğazı da kapalı kalmaya devam ederek küresel enerji sektörüne darbe vurmaya devam ediyor.

İRAN'DAN YENİ FÜZE DALGASI

Anlaşma çıkıp çıkmayacağı hala belirsizliğini korurken, İran tarafından İsrail'e yeni bir füze dalgası daha ateşlendi.

Filistin'in güneyinde yer alan El Halil kentinden görüntülenen İran füzeleri, havada ayrılarak çok başlıklı parçacıklara dönüştüğü ve hedefine ilerlediği görüldü.

Füzenin İsrail'de bir yere isabet edip etmediğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.