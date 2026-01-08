İranlı kadınlar Dini Liderlerin fotoğraflarıyla sigaralarını yaktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran riyalinin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesiyle başlayan protestolar kısa sürede hükümet karşıtı bir hal alarak ülke geneline yayıldı.

Tüccar ve esnafların öncülüğünde çoğunlukla marketlerde ve pazarlarda ortaya çıkan eylemlere polisler sert müdahalelerde bulundu.

İRAN PROTESTOLARI

Geniş kapsamlı hale gelen ve İslam Cumhuriyeti için tehlike arz ettiği söylenen protestolarda en az 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken 2 binden fazlasının da gözaltına alındığı aktarılıyor.

İngiliz basınında İran Dini Lideri Ali Hamaney'in hükümetin düşmesi ihtimalinde Moskova'ya kaçmaya yönelik bir planı olduğu iddia edilmişti.

HAMANEY EYLEMCİLERE SEMPATİ AÇIKLAMIŞTI

Lider Hamaney, protestolar büyümeye başladığı sırada yaptığı bir konuşmada, eylemcilerin ekonomik sorunlarına sempati duyduğunu ve onları anladığını belirtmişti.

Problemlerin çözülmesi için hükümetin sıkı şekilde çalıştığını belirten Hamaney, protesto etmek ile kargaşa çıkarmanın iki farklı şey olduğunu ve kargaşa çıkaranlara sert müdahaleler yapılacağını söylemişti.

"İRANLI KADINLAR ARASINDAKİ YENİ AKIM"

Halkın rejime karşı eylemleri sürerken X sosyal medya platformunda paylaşılan bazı görseller dikkat çekti.

Eski İran Dini Lideri ve İslam devriminin önderi olarak görülen Ruhullah Humeyni ile mevcut İran Dini Lideri Hamaney'in ateşe verilmiş fotoğraflarının olduğu görseller sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğraflardan süzülen alevlerde sigaralarını yakan İranlı kadınların olduğu görseller için, İranlı kadınlar arasında ortaya çıkan yeni bir akım olduğu öne sürüldü.

ABD VE İSRAİL EYLEMLERİ DESTEKLİYOR

İran'da uzun zamandır bir rejim değişimi gerçekleştirmek isteyen İsrail ve İsrail'in müttefiki ABD protestoculardan yana pozisyon almış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara ateş açılması ve rejimin eylemleri şiddet kullanarak bastırmaya kalkması halinde ABD'nin eylemcilerin yardımına geleceğini söylemişti.