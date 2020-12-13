İranlı milletvekili Ali Rıza Beygi: Karabağ savaşında boşluğu Erdoğan doldurdu

Tebriz Milletvekili Beygi, Karabağ'ın geri alınması sürecinde Tahran'ın Azerbaycan'ın yanında durmadığını söyledi. Beygi, Zarif'in açıklamasına da değindi.

İran'da, Tahran yönetimine Karabağ konusunda karşı sesler yükselmeye başladı.

Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran yönetimini Karabağ savaşında Azerbaycan'ın yanında durmamakla eleştirdi.

"AZERBAYCAN HALKININ YANINDA DURMADIK"

Beygi, Karabağ'da Tahran yönetiminin Azerbaycan halkının yanında yer almadığını ve bu boşluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doldurduğunu belirtti.

"ZARİF'İN AÇIKLAMASI SEÇİME YATIRIM"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirle İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını öne sürmesinin "İran sevgisinden çok seçime yatırım amaçlı" olduğunu kaydeden Beygi, şu ifadeleri kullandı:

"BOŞLUĞU ERDOĞAN DOLDURDU"

"Azerbaycan Cumhuriyeti halkı, mevcut tüm ortak paydalara rağmen bu anlaşmazlıkta (Karabağ savaşında) İran'ı yanlarında göremedi. Bu boşluğu Erdoğan doldurdu. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de yanlış adres göstermemelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir ViDEO