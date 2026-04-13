İran: Limanlarımız tehdit edilirse bölgede hiçbir liman güvende olmaz

İran ile ABD arasında deniz güvenliği üzerinden yükselen gerilim, yeni bir açıklamayla tırmandı. Tahran yönetimi, kendi limanlarına yönelik olası tehditlerin tüm bölgeyi etkileyebilecek sonuçlar doğuracağı mesajını verdi.

"BÖLGESEL GÜVENLİK, HERKES İÇİ GEÇERLİ"

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, Basra Körfezi ve Umman Denizi’ndeki deniz trafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zülfikari, bölgedeki güvenliğin “ya herkes için ya da hiç kimse için” geçerli olması gerektiğini ifade etti.

ABD'YE "DENİZ ABLUKASI" TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın deniz ablukasına yönelik tehditlerine değinen Zülfikari, İran’ın kara sularında güvenliği sağlamaya devam edeceğini belirtti. Açıklamada, ABD ve İsrail bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilmeyeceği de vurgulandı.

"MÜDAHALELER KORSANLIK SAYILIR"

İranlı yetkili, ABD’nin uluslararası sularda İran gemilerine müdahale etme ihtimalini “yasa dışı ve korsanlık” olarak nitelendirdi. Bu tür girişimlerin bölgedeki deniz güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacağı ifade edildi.

"HİÇBİR LİMAN GÜVENDE OLMAZ"

Açıklamanın en dikkat çeken bölümünde ise, İran limanlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde bölgedeki tüm limanların risk altına gireceği vurgulandı. Bu ifade, gerilimin daha da artabileceği yönünde değerlendirmelere neden oldu.

Son açıklamalar, Basra Körfezi ve Umman Denizi çevresinde deniz güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, uluslararası aktörlerin süreci yakından takip ettiği belirtiliyor.