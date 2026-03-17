İrlanda: Hürmüz Boğazı görevine katılmayacağız

ABD’nin çağrısına rağmen birçok Avrupa ülkesi de Hürmüz Boğazı’nda askeri görev almayı reddetti. Yetkililer, İran ile artan gerilimde askeri müdahale planları olmadığını vurguladı.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump, “birçok ülkenin” ABD’ye destek vermeye hazır olduğunu belirtmiş, ancak bu ülkelerin isimlerini açıklamamıştı. ABD Başkanı, İran’ın olası hedef almasını gerekçe gösterdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI, ENERJİ PİYASASININ ODAK NOKTASI

İran İslam Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail’in saldırıları sırasında Hürmüz Boğazı’nı çoğu gemiye kapattığını duyurdu. Savaş öncesinde günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği boğazın kapanması, küresel petrol fiyatlarını yükseltti.

SALDIRILAR VE MİSİLLEMELER SÜRÜYOR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları şimdiye kadar yaklaşık 1.300 cana mal oldu; ölenler arasında dönemin Yüksek Lideri Ali Hamaney de yer alıyor.

İran ise İsrail, Ürdün, Irak ve Körfez’deki ABD askeri üslerini hedef alan drone ve füze saldırılarıyla misilleme yaptı.