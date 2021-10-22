İrlanda'da müdürüne sinirlenerek ofise fare bırakan kişi hapis cezası aldı

County Cork'te 23 yıldır belediyede çalışan John O’Neill adlı kişi, müdürüne sinirlenip, ofise fare bırakması sonucunda 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İrlanda’da müdürüne sinirlenerek, ofise kasıtlı fareler bırakan bir kişi, ülke gündeminde tartışmalara yol açmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından iki fare bırakan çalışan, altı ay hapis cezasına çarptırıldı. İrlanda County Cork’ta yaşayan ve 23 yıldır belediyede çalışan John O’Neill, şubat ayında fareleri ofis ortamına bırakarak zarara neden olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından suçlu bulundu.

FARELERİ CEKETİNİN İÇİNE GİZLEYEREK SOKTU

Mahkemede, bir konuda anlaşmazlık yaşadığı müdürüne sinirlenen O’Neill’in çalışma saatleri sonrasında binaya girip ceketinin içine gizlediği fareleri bırakırken görüldüğü güvenlik kamerası kayıtları gösterildi. Ertesi gün ofise geldiklerinde her yerde 'dışkı' bulan çalışanlar durumu yetkililere bildirdi, inceleme sonucunda nedeni anlaşıldı.

ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

O’Neill’in eylemi ofisin ilaçlanması dahil 3 bin Euro (33 bin 564 lira) zarara neden oldu. Bilinçli olarak fare getirdiği anlaşılan O’Neill gözaltına alındı ve dava açıldı. Alınan kararlardan sonra çalışan altı ay hapis cezasına çarptırıldı.