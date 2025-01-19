İrlanda'da uçak koltuğuna idrarını yapan yolcuya para cezası

Haber Merkezi

Amsterdam'dan kalkan bir yolcu uçağında mide bulandırıcı bir olay gerçekleşti.

ABD vatandaşı olan Zachary Greear isimli şahıs, United Hava Yolları'nın Amsterdam-Newark seferini gerçekleştiren bir uçuşunda, uçuş korkusunu yenmek amacıyla anksiyete ilacı ve alkolü beraber tüketti.

Kendini kaybeden yolcu, uçakta agresif davranışlar sergileyerek diğer yolcuları rahatsız etti.

KOLTUĞUNA İDRARINI YAPTI

İlacın ve alkolün de etkisiyle düşünme yeteneğini iyice kaybeden Greear'ın koltuğuna ve koridora idrarını yaptığı öğrenildi.

Guardian'ın haberine göre, olay üzerine pilot, güvenlik gerekçesiyle Dublin'e acil iniş kararı aldı.

Bu süreçte 30 bin dolardan fazla yakıt boşaltıldığı belirtildi.

"UTANDIM"

Yolcu, uçakta sergilediği davranışlar nedeniyle mahkemeye çıkarıldı.

Dublin'deki duruşmada olayla ilgili pişmanlığını dile getiren Greear, eylemlerinin sonuçları dolayısıyla “dehşete düştüğünü ve utandığını” ifade etti.

10 BİN DOLARLIK CEZA

İrlanda’nın Hava Seyrüsefer ve Taşımacılık Yasası uyarınca “sarhoşluk ve rahatsız edici davranış” suçuyla yargılanan Greear’ın eylemlerinin, uçaktaki 153 yolcu ve 13 mürettebat üzerinde travmatik etkiler yarattığını vurgulayan hakim, yolcunun sabıka kaydının olmamasını, özür dilemesini ve hayır işlerine 5 bin dolar bağış yapma taahhüdünü dikkate alarak havayolu şirketinin zararlarının karşılanması için Greear’a 10 bin 308 dolar para cezası verdi.