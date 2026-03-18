İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa 19 gündür kapalı

İsrail herkesin sinir uçlarıyla oynamayı sürdürüyor.

İsrail polisinden 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, İran’a yönelik saldırıların ardından getirilen güvenlik önlemleri kapsamında, Kudüs Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirildi.

Kısıtlamaların, Hristiyanlar için en kutsal ibadet yerlerinden biri olan Kıyamet Kilisesi dahil olmak üzere diğer dini mekanları da kapsadığı ifade edildi.

İSRAİL'İN MÜDAHALESİ TEHLİKELİ BİR EMSAL TEŞKİL EDİYOR

Filistin’e bağlı Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı 19 gündür kapalı tuttuğu belirtilirken, bu karara tepki gösterildi. Açıklamada, söz konusu türde istisnai uygulamaların yalnızca Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin yetkisinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’nın yönetimi, giriş-çıkışların düzenlenmesi ve gerektiğinde kapatılması yetkisinin Ürdün’e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ne ait olduğu hatırlatılarak, İsrail polisinin müdahalesinin yetki ihlali olduğu ifade edildi.

Yetkililer, İsrail’in bu uygulamasının Mescid-i Aksa’nın mevcut tarihi ve hukuki statüsünü zedelediğini, ayrıca ibadetin keyfi şekilde engellenmesine yol açabilecek tehlikeli bir emsal oluşturduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca bu tür uygulamaların yalnızca Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayabileceği, Kudüs’teki diğer kutsal mekanlara da yayılabileceği uyarısında bulunuldu.