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    İşgalden kurtarılan Sukavuşan'a Azerbaycan bayrağı dikildi

    İşgalden kurtarılan Sukavuşan'a Azerbaycan bayrağı dikildi

    Ermenistan'ın işgal ettiği Magadiz, Azerbaycan tarafından işgalden kurtarıldı. Azerbaycan, tarihi ismi Sukavuşan olan Magadiz'e bayrağını dikti.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 10:35
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    Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını kurtarmaya devam ediyor.

    Ermenistan'ın işgal ettiği toprakların kurtarılmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, 30 yıldır işgal altında olan Magadiz'in kurtarıldığını duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni bir müjde daha verdi.

    MAGADİZ, TARİHİ İSMİNE KAVUŞTU

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan İlham Aliyev, Magadiz isminin tarihi Sukavuşan ismi ile değiştirildiğini açıkladı.

    İşgalden kurtarılan Sukavuşan'a Azerbaycan bayrağı dikildi VİDEO

    SUKAVUŞAN'A AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ

    İlham Aliyev'in Sukavuşan bölgesinin Ermenistan işgali altından tamamen kurtarıldığını duyurmasının ardından, Sukavuşan'a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikildi.

    İşgalden kurtarılan Sukavuşan a Azerbaycan bayrağı dikildi #1

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