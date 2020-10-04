Haberler

Dünya Haberleri

İşgalden kurtarılan Sukavuşan'a Azerbaycan bayrağı dikildi

İşgalden kurtarılan Sukavuşan'a Azerbaycan bayrağı dikildi

Ermenistan'ın işgal ettiği Magadiz, Azerbaycan tarafından işgalden kurtarıldı. Azerbaycan, tarihi ismi Sukavuşan olan Magadiz'e bayrağını dikti.