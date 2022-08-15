İskoçya, hijyenik kadın ürünleri ücretsiz verilecek

Kadın Hijyen Ürünleri Yasası’nın onaylanması ile İskoçya, hijyenik kadın ürünlerini sağlayan ilk ülke oldu.

İskoçya Parlamentosu, kadınları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Kadın Hijyen Ürünleri Yasası, dün parlamentoda onaylandı.

Yeni yasaya göre, ihtiyacı olan herkese ücretsiz hijyenik ürünler sağlanması, yetkililer için yasal bir zorunluluk haline getirildi.

AA’nın haberine göre; ücretsiz hijyenik ürünler sağlamak için 2018'de ülke çapında kampanya başlatarak yasanın temellerini atan İskoç İşçi Partisi'nin sağlık sözcüsü Monica Lennon, bu yasanın regl olan herkesin yaşamı için büyük farklılık olacağını belirtti.

Yasa menapozu ve endometriozisi de kapsıyor

Lennon, birkaç yıl önce parlamentoda açık açık tartışılamayan menstrual döngü konusunun ana bir akım olduğunu, İskoç Parlamentosu üyelerinin bunun bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu; kullanılan ürünlerin ve sürdürülebilirliğin yanı sıra bu yasanın, menapoz ve endometriozisi de kapsadığını söyledi.

Lennon’un hareketi, halk desteği aldı

Ülke çapındaki kampanya, kuzeydeki birkaç yerel konseyin kadın vatandaşlara ücretsiz hijyenik ürünler sağlamasından sonra başlatıldı.

Bununla birlikte, Lennon'un hareketi halk desteği aldı İskoç Parlamentosu, 2020'de üyelerinin oy birliğiyle bunu yasalaştırmayı onayladı.

Kadın hijyen ürünlerindeki yetersizliğin önüne geçilmesine önemli bir etkisi olacak yasanın, 2020-2021'de koronavirüs salgını boyunca bu ürünlerin eksikliği yaşayan birçok kadına yardımcı olması bekleniyor.