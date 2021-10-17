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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan, Afganistan'da cami saldırısına tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan, Afganistan'da cami saldırısına tepki

İİT'den 47 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, her türlü terör saldırısı karşısındaki tutumun sabit olduğu vurgulandı.