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    İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan, Afganistan'da cami saldırısına tepki

    İİT'den 47 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, her türlü terör saldırısı karşısındaki tutumun sabit olduğu vurgulandı.
    • AA
    • 17.10.2021 - 17:58
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    İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan, Afganistan'da cami saldırısına tepki

    Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

    İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), terör saldırısını en ağır şekilde kınadıklarını belirtti.

    İİT AÇIKLAMA YAPTI

    İİT'nin her türlü terör saldırısı karşısındaki tutumunun sabit olduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziye ve yaralılara şifa dileğinde bulunulduğu ifade edildi.

    47 ÖLÜ, 200 YARALI

    Kandahar'da Şii topluluğuna ait Fatimiyye Camisi'nde, 15 Ekim'de cuma namazı sırasında 2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

    KUNDUZ'DAKİ CAMİ SALDIRISI

    Ülkede geçen hafta da Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

    Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

    Afganistan'da camiye bombalı saldırı ViDEO

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