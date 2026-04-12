İsmail Bekayi: Anlaşmaya bir toplantıda varılmaması doğaldır

ABD ile İran 40 günlük savaş sonrası masaya oturmaya karar verdi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da her iki ülkeden heyetlerinde katılımıyla gerçekleşen görüşmelerde bir sonuca varılamadığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad'da gerçekleştirilen ABD-İran dolaylı görüşmelerini değerlendirdi.

"KUŞKU VE ŞÜPHENİN HAKİM OLDUĞU BİR ATMOSFERDE YAPILDI"

Bekayi, "Bu görüşmeler, ABD ve İsrail'in 9 ay içerisinde ikinci kez giriştikleri ve 40 gün süren bir savaşın ardından, sadece güvensizlik değil, kuşku ve şüphenin hakim olduğu bir atmosferde yapıldı. Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu." dedi.

GÖRÜŞMEDE HÜRMÜZ BOĞAZI ÇIKMAZI

İranlı sözcü, anlaşmaya varılamamasındaki diğer bir sebebin, kendine özgü zorlukları bulunan Hürmüz Boğazı ve bölge konularının bu müzakerelere ilave edilmesiyle görüşmelerin daha karmaşık hale gelmesi olduğunu kaydetti.

Bekayi, görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapmadı.

İRAN HEYETİ PAKİSTAN'DAN AYRILDI

Öte yandan Mehr Haber Ajansı, İran heyetinin Pakistan'dan ayrıldığını duyurdu.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün, ABD ve İran heyetleri arasında başlayan dolaylı görüşmeler yaklaşık 21 saat sürmüş, taraflar bir sonuca varılmadan görüşmelerin sona erdiğini duyurmuştu.