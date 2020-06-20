İspanya Başbakanı Sanchez: İkinci dalga bizi sallayabilir

"Virüs halen aramızda" diyen İspanyol başbakan, muhtemel bir ikinci dalgaya karşı hazırlık yapacaklarını söyledi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, koronavirüs salgınına önlem olarak 14 Mart'ta ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) 98 gün sonra bu gece yarısı sona eriyor.

Başbakan Pedro Sanchez, OHAL'in son günü olması dolayısıyla İspanyol halkına hitaben yaptığı konuşmada, "OHAL'in sayesinde binlerce hayat kurtarıldı. Bağımsız bazı araştırma şirketlerine göre OHAL sayesinde İspanya'da 450 bin, Avrupa'da 3 milyon hayat kurtarıldı." dedi.

"VİRÜS HALEN ARAMIZDA" DEDİ, İKİNCİ DALGA KONUSUNDA UYARDI

Resmi rakamlara göre koronavirüsten şimdiye kadar 28 bin 315 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da "kabuslu günlerin geri kaldığını" kaydeden Sanchez, buna rağmen "Virüs halen aramızda ve ikinci dalga bizi tekrar sallayabilir. Bunun olmaması için her ne pahasına olursa olsun mücadele etmeliyiz." uyarısını yaptı.

SAĞLIK MALZEMELERİ REZERVE EDİLECEK

İspanya Başbakanı, yarından itibaren kademeli normalleşme sürecinin ülke genelinde tamamlanarak, "yeni normallik" sürecine geçileceğini belirterek, olası bir ikinci dalgaya hazırlıklı olmak için "stratejik sağlık malzemeleri ve diğer gereksinmelerinin rezerve edileceğini" ifade etti.

"SERT DARBELER ALDIK AMA DİRENDİK"

Sanchez ayrıca muhalefet partilerine, "Koronavirüsün sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirmek, iş ve hayat kurtarmaya devam etmek için birlik olmaları" çağrısında bulundu.

Sanchez, "Virüse karşı can kurtarmak için sosyal ve ekonomi hayatı durdurmamız gereken dönemler oldu. Aşırı sert darbeler aldık ama direndik. Şimdi yapmamız gereken tedbiri elden bırakmadan, sağlık ve hijyen önlemlerine uyarak ilerlemektir." dedi.

9 BİNDEN FAZLA GÖZALTI, 1.2 MİLYON KİŞİYE CEZA

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilerde, geride alan 98 günde OHAL kurallarına uymayan 9 binden fazla kişinin gözaltına alındığı, toplam 1.2 milyon kişiye de ceza kesildiği bilgisi paylaşıldı.