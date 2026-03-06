Beşiktaş taraftarının paylaşımı İspanya'da gündem oldu: Sosyal medyada Türkiye-İspanya dostluğu başladı

İspanya'nın, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa karşı duruşu Türkiye'de memnuniyetle karşılanmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in "savaşa hayır" diyerek ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Moron ve Rota'daki İspanyol üslerini kullanmasına izin vermemesi ülkemizde büyük takdir topladı.

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından İspanya'ya yönelik övgü dolu ifadeler ise durumu bambaşka bir noktaya taşıdı.

SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE-İSPANYA DOSTLUĞU BAŞLADI

Geçtiğimiz salı günü yapılan bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminden "İspanya ile tüm müzakereleri kesmelerini" istemişti.

Bu gelişmenin ardından X (Twitter) platformu, Sánchez'in kararını öven Türk vatandaşlarının paylaşımlarıyla doldu.

Başlangıçta tepkilerin çoğu ciddi bir tondaydı. Ancak ilerledikçe paylaşımlar daha mizahi bir hal almaya başladı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI PAYLAŞTI: İSPANYOLLAR KAYITSIZ KALMADI

Bunlardan biri de Beşiktaş taraftarı Türk kullanıcı İbrahim Dostel tarafından paylaşıldı.

Dostel, eski futbolcu Andres Iniesta'nın İspanya Milli Takımı formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını, uzun ve dalgalı saçlı bir montajla paylaştı.

Bu görsel kısa sürede sınırları aşarak İspanya'da X'te günün en çok görülen paylaşımlarından biri oldu.

Paylaşımda ise, "Dünyada tek bir kel İspanyol bile kalmayacak." ifadelerine yer verildi.

CANLI YAYINDA GÖSTERİLDİ: ASİL TÜRK HALKI...

Bu görüntü o kadar yayıldı ki; laSexta kanalındaki "El Intermedio" programında, sunucu El Gran Wyoming tarafından da gündeme getirildi.

Wyoming, "Beni en çok duygulandıran uluslararası tepki, asil Türk halkından geldi. İspanya'ya en güzel sözlerini ilettiler. Mesela Beşiktaş taraftarı İbrahim adlı anonim bir vatandaş, ve bu tamamen gerçek, bizim uydurmamız değil, 'Dünyada tek bir kel İspanyol kalmayacak' diyor." ifadelerini kullandı.

"İSPANYOLLAR VE TÜRKLER KARDEŞTİR"

Komedyen, sözlerine şöyle devam etti:

"Teşekkür olarak da Iniesta'nın muhteşem saçlı bir fotoğrafını eklemiş. İspanyollar ve Türkler kardeştir; onların sayesinde artık Matamoroslardan çok Gemeliers'e benzeyeceğiz."

Wyoming, bu sözlerle iki toplumdaki saç dökülmesi esprisine gönderme yaptı.