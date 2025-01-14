İspanya Başbakanı Sanchez'den Türkiye açıklaması

DHA

Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkiler, her geçen gün daha da iyiye gidiyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de son yaptığı açıklamada, Türkiye ile olan ilişkilere vurgu yaptı.

Sanchez, Madrid'de 2 gündür devam eden ve bugün sona erecek olan 9’uncu İspanyol Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

"İLİŞKİLER GÜÇLENMELİ"

Sanchez, Orta Doğu'daki politikaları kapsamında Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Pedro Sanchez, İspanya'nın gerek Orta Doğu gerekse Ukrayna'da barış, istikrar, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı temeline göre hareket ettiğini bildirdi.

Orta Doğu özelinde bölge ülkeleri ile diyalogları artırmaları gerektiğini dile getiren Sanchez, “Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz.” dedi.

"AVRUPA'YI BÖLMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI DURMALIYIZ"

Avrupa Birliği’nin (AB) dış politikada güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan Sanchez, “Avrupa'yı bölmeye çalışanlara karşı durmanın zamanı geldi.” diye konuştu.