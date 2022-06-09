İspanya donanmasına ait San Jose batığından yeni görüntüler geldi

1708 yılında batan ve içerisinde 200 ton altın, gümüş ve zümrüt barındıran San Jose gemisi görüntülendi. İçerisindeki hazinenin değerinin ise 18 milyar dolar olduğu düşünülüyor.

İspanyol gemileri ile İngiliz gemilerinin 300 yıl önce Karayip Denizi'nde karşı karşıya gelmesiyle yaşanan çatışmada İspanya'ya ait San Jose isimli gemi de batmıştı.

Tarihin en büyük batığı olan bu gemide yaklaşık 18 milyar dolarlık değerli maden bulunuyor.

Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya götürüyordu

AFP'nin haberine göre San Jose gemisi 2018 yılında otonom araçlarla keşfedilmişti. Kolombiya ordusu en büyük batıktan yeni görüntüler paylaştı. Gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu.

Hazinenin 18 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor

Uzmanlara göre San Jose'nin içindeki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değerinin ise 18 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Gemideki altın gümüş ve zümrütün toplam ağırlığının 200 ton olduğu belirtiliyor.





Binlerce altın görüntülendi

Okyanusun 900 metre altındaki batık son teknoloji ekipmanlarla görüntüledi. Kayıtlara bakıldığında denizin dibinde binlerce altının olduğu görülüyor.

Bunların yanısıra Çin porselenleri de dikkat çekiyor. Ayrıca bölgede daha önce tespit edilemeyen iki gemi kalıntısı daha bulundu. Bu gemilerin San Jose'den 100 yıl sonra battığı tahmin ediliyor.





Hazineye kimse dokunamıyor

18 milyar dolarlık servetinin denizin dibinde daha uzun süre yatacağı tahmin ediliyor. Gemi 2015 yılında tespit edildiğinde İspanya, Bolivya ve Kolombiya arasında bir savaş başladı. Üç ülke de definenin kendilerine ait olduğunu savunuyor.

Geminin battığı 1708 yılında, Kolombiya, İspanya İmparatorluğu'nun bir kolonisiydi. Öte yandan gemideki değerli malzemeler çoğunlukla günümüzde Peru ve Bolivya'ya ait topraklardan toplanmıştı.

Ülkeler arasındaki bu hak mücadelesi nedeniyle hazinenin bir süre daha okyanus altında yatacağını söylemek mümkün.



